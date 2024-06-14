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Атака хуситов на судно с филиппинским экипажем. Один моряк пропал без вести
14.06.2024 15:44 MIGnews.com

Атака хуситов на судно с филиппинским экипажем. Один моряк пропал без вести

Филиппины заявляют, что экипаж греческого судна, пострадавшего в результате нападения хуситов в Красном море, должен быть спасен в течение дня, хотя один моряк все еще числится пропавшим без вести.

Нападение, произошедшее в среду недалеко от йеменского порта Ходейда, привело к сильному затоплению и повреждению машинного отделения, в результате чего судно Tutor, угольщик под флагом Либерии, не могло маневрировать. Он набирал воду и нуждался в спасении.

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Хуситы взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Tutor. 22 члена экипажа, находившиеся на борту, в основном филиппинцы, сообщил на пресс-конференции в Маниле Ханс Качдак, секретарь Департамента по делам трудящихся-мигрантов Филиппин.

"Спасение ожидается в течение дня", - сказал он, добавив, что не может раскрыть более подробную информацию по соображениям безопасности.
 



 

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