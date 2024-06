В Испании гигантские акулы нападают на туристов

На побережье Гран-Канарии заметили несколько гигантских молотовидных акул длиной 3 метра, которые кошмарили отдыхающих на лодках и суше.



Окружены три пляжа, дежурят дроны и спасатели, а ученые заинтересованы агрессией акул, ведь вид молотоголовых считается безвредным для человека.

❗🦈🇪🇦 - Melenara Beach in Gran Canaria, Spain was temporarily closed after a seven-foot hammerhead shark was spotted near the coast, causing panic among beachgoers.



The shark, identified as a hammerhead, is known to grow up to 20 feet in length and weigh up to 1,000 pounds,… pic.twitter.com/BEv2qPt1Az