Экоактивисты пытались изуродовать самолет Тейлор Свифт

Активисты климатического движения в Великобритании атаковали частный аэродром в аэропорту Станстед, где, по их словам, несколькими часами ранее приземлился самолет американской певицы Тейлор Свифт, и облили самолеты оранжевой краской.

Две женщины из группы "Просто остановите нефть" были арестованы полицией, сообщает AFP.



Активистки пытались найти самолет Тейлор Свифт, но не смогли, сообщает The Telegraph. Вместо этого женщины в возрасте 22 и 28 лет в рамках своего протеста разрисовали аэрозольной краской два случайных самолета.



Группа также опубликовала на сайте X видео, на котором видно, как одна из активисток прорезает дыру в заборе, прежде чем попасть на территорию аэродрома. "Пользователи частных самолетов несут ответственность за 40-кратное увеличение выбросов углекислого газа по сравнению с коммерческими рейсами", - написала группа Just Stop Oil в своем твиттере.



Группа "Просто остановите нефть" потребовала от британского правительства взять на себя юридические обязательства по отказу от ископаемого топлива к 2030 году.



Акция протеста прошла через день после того, как климатические активисты облили краской Стоунхендж, доисторический объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на юго-западе Англии.



На этой неделе Тейлор Свифт должна выступить на стадионе "Уэмбли". Это событие произошло на фоне критики в адрес американской певицы за использование ею частных самолетов.



В 2022 году Свифт оказалась в числе "худших нарушителей правил выброса CO2 частными самолетами" среди знаменитостей, говорится в докладе.



