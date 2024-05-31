



Тревожное утро в России: атака дронов на Татарстан. Видео

Утро 31 мая началось неспокойно для России – в пабликах россияне жаловались на атаки беспилотников и звуки взрывов.



По сообщениям российских СМИ, беспилотники были замечены на территории Татарстана. В Казани раздавались сирены и взрывы, после чего власти закрыли воздушное пространство и эвакуировали работников некоторых предприятий.



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"Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска", – сообщило "РИА Новости" со ссылкой на Росавиацию.



Российские Telegram-каналы опубликовали фото и видео беспилотников в небе над Татарстаном. Хотя точное местоположение беспилотников не уточняется, но известно, что в Татарстане производятся дроны-камикадзе "Шахед". Особая экономическая зона "Алабуга", где производится эта техника, расположена в 200 км к востоку от Казани.







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По данным Telegram-канала Baza, один из беспилотников был сбит в Атнинском районе Татарстана. Очевидцы утверждают, что дрон летел в сторону завода "Оргсинтез" в Казани, а взрывы слышались в районе завода "Казаньоргсинтез".







Кроме того, как сообщал Mignews, ночью 31 мая в Темрюкском районе Краснодарского края беспилотники атаковали нефтебазу, что вызвало пожар и горение цистерн с нефтепродуктами.



Прогремела серия взрывов и в оккупированном Крыму, где загорелся порт "Кавказ".