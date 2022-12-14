



Тревожное утро: атака "шахедов", работа ПВО, ожидание новой "волны"

14 декабря РФ направила на Киев около 10 иранских дронов-камикадзе "Shahed 136", который в России обозначается как "Герань".



Перед громкими взрывами были слышны звуки иранских дронов типа "Shahed" – их, в частности, слышали на правом берегу столицы. Также очевидцы сообщают о нескольких ярких вспышках в небе.



Напомним, воздушная тревога была объявлена в Киеве и области в 05:55 и 05:57 соответственно.



По состоянию на 07:30 утра воздушная тревога продолжается в Киеве и области, а также в Житомирской области (в Луганской тревога не отменяется с первого дня войны).



И киевские, и житомирские чиновники предупредили украинцев о возможной второй волне запусков "шахидов".



Так, глава Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил атаку "шахидов" на Киевскую область и то, что большинство из них сбито. При этом, судя по его ремарке, удары наносились опять по энергетике. "Россия продолжает энерготеррор страны", - заявил Кулеба, предупредив об опасности повторного налета.







В свою очередь начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко написал: "Воздушная тревога продолжается. Возможна вторая волна атаки беспилотников. Оставайтесь в укрытиях!".



В этом материале мы собрали информацию из открытых пабликов, где читатели делятся тем, что видели и слышали.







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Момент уничтожения дрона-камикадзе силами ПВО







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И еще такие звуки были слышны этим утром в Киеве. Мерзкое жужжание "шахидов" ни с чем не спутаешь.







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Такие звуки слышали жители Киева рано утром







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Видео сбития над Киевом. Много сбили!







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