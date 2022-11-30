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Стрельба в Умм-эль-Фахм: полиция начала расследование
30.11.2022 18:24 Ольга Белозерова

Стрельба в Умм-эль-Фахм: полиция начала расследование

Полиция начала расследование инцидента со стрельбой в Умм-эль-Фахме, в результате которого были ранены два человека.

Как сообщает "Аруц Шева", один из пострадавших был тяжело ранен, а второй получил легкие ранения. Тяжелораненого эвакуировали в больницу "Гилель Яффе" в Хадере.

Отмечается, что инцидент имеет криминальный характер. 

По данным предварительного расследование, двое попали под обстрел, когда стояли у входа в торговую точку в арабском городе. 

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