



Стрельба в Умм-эль-Фахм: полиция начала расследование

Полиция начала расследование инцидента со стрельбой в Умм-эль-Фахме, в результате которого были ранены два человека.



Как сообщает "Аруц Шева", один из пострадавших был тяжело ранен, а второй получил легкие ранения. Тяжелораненого эвакуировали в больницу "Гилель Яффе" в Хадере.



Отмечается, что инцидент имеет криминальный характер.



По данным предварительного расследование, двое попали под обстрел, когда стояли у входа в торговую точку в арабском городе.