



В школе Айове произошла стрельба

Полиция города Перри, штат Айова, сообщает, что в школе города произошла стрельба.



Женщина, ответившая на звонок в полицейский департамент Перри, подтвердила факт стрельбы в школе Перри, но не предоставила никакой дополнительной информации.



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Огромное количество машин экстренных служб окружили здание, в котором находятся средняя и старшая школы города.



Эрика Джоллифф говорит, что ее дочь, ученица девятого класса, сообщила, что ее выгнали с территории школы в 7:45 утра по местному времени. Спустя час Джоллифф в смятении искала своего сына Амира, ученика шестого класса.



"Я просто хочу знать, что он в безопасности и с ним все в порядке", - говорит Джоллифф. "Они ничего мне не говорят".



Средняя школа является частью школьного округа Перри Комьюнити на 1785 учеников. Сегодня ученики впервые вернулись в школу после каникул.



Стрельба произошла, когда на горизонте были выборы в Айове, и неподалеку от места, где кандидаты-республиканцы проводили предвыборную кампанию.

