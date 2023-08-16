



Столкновения в Ливии: 27 человек погибли, более 100 ранены

В столице Ливии Триполи произошло столкновение между специальными силами сдерживания и 444-й бригадой. Как следствие, 27 человек погибли и еще более 100 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.



Издание пишет, что бои в Триполи во вторник, 15 августа, стали самым жестоким столкновением в городе за этот год.



Боевые действия спровоцировало вечером в понедельник задержание одной стороной командира другой группировки, а после его освобождения столкновения прекратились.



В Агентстве здравоохранения Триполи проинформировали, что в результате вспышки насилия 27 человек были убиты, и более 100 получили ранения, однако не уточнили, идет ли речь только о представителях вооруженных группировок, или также о гражданских.



