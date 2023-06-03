Столкновение поездов в Индии: число жертв превысило 280 человек
Спасатели не нашли больше выживших среди обломков двух пассажирских поездов, которые сошли с рельсов в восточной Индии, в результате чего более 280 человек погибли и сотни получили ранения в результате одной из самых смертоносных железнодорожных катастроф в стране за последние десятилетия, сообщили официальные лица в субботу.
Крушение произошло в пятницу вечером примерно в 220 километрах к юго-западу от Калькутты.
Число погибших неуклонно росло в течение ночи. Десятки тел, покрытых белыми простынями, лежали на земле возле путей, а местные жители и спасатели разбирали обломки, чтобы освободить сотни людей, застрявших в вагонах под искореженным металлом и битым стеклом. К усилиям по спасению выживших присоединились солдаты и вертолеты ВВС.
"К 22:00 пятницы нам удалось спасти выживших. После этого речь шла только о поиске тел", — сказал Associated Press Судханшу Саранджи, директор отдела пожарной охраны и неотложной помощи штата Одиша.
По его словам, за ночь и в субботу утром было обнаружено более 280 тел. Около 900 человек получили ранения. Причины трагедии устанавливаются.
Авария произошла в то время, когда премьер-министр Нарендра Моди сосредоточился на модернизации железнодорожной сети, построенной в Индии еще в британскую колониальную эпоху. Несмотря на усилия правительства по повышению безопасности на железнодорожном транспорте, ежегодно на индийских железных дорогах происходит несколько сотен аварий, это крупнейшая в мире железнодорожная сеть, управляемая единым руководством.
Моди вылетел на место крушения и провел полчаса, наблюдая за оказанием помощи выжившим и разговаривая со спасателями. Было замечено, что он давал инструкции по телефону чиновникам в Нью-Дели.
Позже он посетил больницу, где интересовался лечением раненых и разговаривал с некоторыми из них, переходя от койки к койке.
Моди сказал журналистам, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим и строго наказать виновных.
В субботу Моди должен был открыть высокоскоростной поезд, соединяющий Гоа и Мумбаи, который оснащен системой предотвращения столкновений. Мероприятие было отменено после аварии в пятницу. В поездах, которые сошли с рельсов, такой системы не было.
Амитабх Шарма, представитель Министерства железных дорог, сказал, что спасательные работы близки к завершению. По его словам, работники железной дороги начнут убирать обломки, чтобы отремонтировать путь и возобновить движение поездов.
Около 200 человек с тяжелыми травмами были переведены в специализированные больницы в других городах штата Одиша, сказал представитель администрации штата. Он добавил, что еще 200 человек были выписаны после оказания медицинской помощи, остальные находятся на лечении в местных больницах. Десятки людей также пришли сдать кровь для раненых
"Сейчас задача состоит в том, чтобы опознать тела. Везде, где родственники могут предоставить доказательства, тела после вскрытия передаются. Если его не идентифицируют, возможно, нам придется провести тесты ДНК и другие протоколы", — сказал он.
Чиновники заявили, что в течение ночи работали 1200 спасателей, 115 машин скорой помощи, 50 автобусов и 45 передвижных медицинских пунктов. Суббота объявлена днем траура.
Ашвини Вайшнав, министр железных дорог Индии, заявил, что будет проведено расследование на высоком уровне. Политическая оппозиция раскритиковала правительство и призвала Вайшнау уйти в отставку.