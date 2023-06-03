



Столкновение поездов в Индии: число жертв превысило 280 человек

Спасатели не нашли больше выживших среди обломков двух пассажирских поездов, которые сошли с рельсов в восточной Индии, в результате чего более 280 человек погибли и сотни получили ранения в результате одной из самых смертоносных железнодорожных катастроф в стране за последние десятилетия, сообщили официальные лица в субботу.



Крушение произошло в пятницу вечером примерно в 220 километрах к юго-западу от Калькутты.



Число погибших неуклонно росло в течение ночи. Десятки тел, покрытых белыми простынями, лежали на земле возле путей, а местные жители и спасатели разбирали обломки, чтобы освободить сотни людей, застрявших в вагонах под искореженным металлом и битым стеклом. К усилиям по спасению выживших присоединились солдаты и вертолеты ВВС.

Drone footage shows extent of India train crash destructionhttps://t.co/odhQYvJBG4 pic.twitter.com/0NRZovUv0s — BBC News (World) (@BBCWorld) June 3, 2023

#Watch | #Odisha: Restoration work is underway at the site of #BalasoreTrainAccident as wreckage & mangled coaches of derailed trains are being moved away from the track.



Death toll in the incident stands at 288 with 747 people injured along with 56 grievously injured so far.… pic.twitter.com/JUcFSftW2r — The Times Of India (@timesofindia) June 3, 2023

"К 22:00 пятницы нам удалось спасти выживших. После этого речь шла только о поиске тел", — сказал Associated Press Судханшу Саранджи, директор отдела пожарной охраны и неотложной помощи штата Одиша.По его словам, за ночь и в субботу утром было обнаружено более 280 тел. Около 900 человек получили ранения. Причины трагедии устанавливаются.Авария произошла в то время, когда премьер-министр Нарендра Моди сосредоточился на модернизации железнодорожной сети, построенной в Индии еще в британскую колониальную эпоху. Несмотря на усилия правительства по повышению безопасности на железнодорожном транспорте, ежегодно на индийских железных дорогах происходит несколько сотен аварий, это крупнейшая в мире железнодорожная сеть, управляемая единым руководством.Моди вылетел на место крушения и провел полчаса, наблюдая за оказанием помощи выжившим и разговаривая со спасателями. Было замечено, что он давал инструкции по телефону чиновникам в Нью-Дели.Позже он посетил больницу, где интересовался лечением раненых и разговаривал с некоторыми из них, переходя от койки к койке.Моди сказал журналистам, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим и строго наказать виновных.В субботу Моди должен был открыть высокоскоростной поезд, соединяющий Гоа и Мумбаи, который оснащен системой предотвращения столкновений. Мероприятие было отменено после аварии в пятницу. В поездах, которые сошли с рельсов, такой системы не было.Амитабх Шарма, представитель Министерства железных дорог, сказал, что спасательные работы близки к завершению. По его словам, работники железной дороги начнут убирать обломки, чтобы отремонтировать путь и возобновить движение поездов.Около 200 человек с тяжелыми травмами были переведены в специализированные больницы в других городах штата Одиша, сказал представитель администрации штата. Он добавил, что еще 200 человек были выписаны после оказания медицинской помощи, остальные находятся на лечении в местных больницах. Десятки людей также пришли сдать кровь для раненых"Сейчас задача состоит в том, чтобы опознать тела. Везде, где родственники могут предоставить доказательства, тела после вскрытия передаются. Если его не идентифицируют, возможно, нам придется провести тесты ДНК и другие протоколы", — сказал он.Чиновники заявили, что в течение ночи работали 1200 спасателей, 115 машин скорой помощи, 50 автобусов и 45 передвижных медицинских пунктов. Суббота объявлена ​​днем ​​траура.Ашвини Вайшнав, министр железных дорог Индии, заявил, что будет проведено расследование на высоком уровне. Политическая оппозиция раскритиковала правительство и призвала Вайшнау уйти в отставку.