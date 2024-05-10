



Беларусь строит военную базу, где может храниться ядерное оружие

Беларусь строит в городе Осиповичи новую военную базу, где может храниться ядерное оружие.



Об этом говорится в материале газеты The New York Times.



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В Осиповичах построены сооружения, похожие на ядерные хранилища в РФ. Одна из зон с высоким уровнем безопасности окружена тремя дополнительными слоями ограждения. Также там есть грузовая площадка, соединенная со скрытым подземным бункером. Площадка защищена системой ПВО.



"Поскольку ядерные программы очень засекречены, вполне возможно, что в Беларуси есть и другие места, где Россия хранит боеголовки - и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичах, хотя все указывает на обратное", - сказано в материале.