



В Индии столкнулись три поезда: около 233 погибших и 900 раненых

В индийском городе Баласор произошла железнодорожная авария с участием товарного и двух пассажирских поездов, на данный момент известно о гибели 233 пассажиров, еще около 900 человек получили ранения.



Как сообщает Reuters, в городе Баласор в штате Одиша столкнулись два пассажирских поезда и один товарный.



На месте катастрофы работают спасатели, полсотни карет скорой помощи и несколько пожарных подразделений.



По предварительной информации, скорый поезд "Шалимар-Коромандель" около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другой колее, по которой следовал экспресс "Эсвантпур-Хаора". Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял рядом на путях.



Отмечается, что количество погибших может возрасти, поскольку спасательные команды продолжают поиски.

