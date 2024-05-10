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В Польше рассказали, чем чреват скандальный закон об иноагентах в Грузии
10.05.2024 20:45 Алина Груднева

В Польше рассказали, чем чреват скандальный закон об иноагентах в Грузии

Польский аналитический центр предупредил о негативных последствиях из-за принятия скандального пророссийского закона об "иноагентах" в Грузии.

"Принятие закона об иноагентах в Грузии будет означать окончательную смену внешней политики властей с прозападной на пророссийскую и прокитайскую. Это приведет к остановке процесса интеграции Грузии в ЕС и серьезному кризису в отношениях с США", - сказано в заявлении.

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По данным аналитиков PISM, это в долгосрочной перспективе чревато приостановкой  финансовой поддержки Грузии со стороны США и ЕС.

Также это может привести к лишению страны статуса кандидата на вступление в ЕС, приостановке безвизового режима с Евросоюзом и введению санкций.

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