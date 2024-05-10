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В семье Кадырова - на одну "награду" больше
10.05.2024 20:38 Алина Груднева

В семье Кадырова - на одну "награду" больше

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил своего племянника Хамзата Ордером мужества.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

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Указ о вручении награды 27-летнему племяннику Кадырова подписал Владимир Путин. При чем, за какие именно "заслуги" отметили Хамзата - не уточняется.

По словам Делимханова, с самого начала полномасштабной агрессии РФ против Украины племянник Кадырова "принимает активное участие в поддержке чеченских бойцов".

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