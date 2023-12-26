



США ударили по объектам "Катаиб Хизбалла" в Ираке

США атаковали объекты террористической организации "Катаиб Хизбалла" в Ираке в ответ на удар по американской базе.



Информацию об этом подтвердил спикер Белого дома Эндриен Уотсон.



Уточняется, что в понедельник, 25 декабря, американские военные были атакованы беспилотником, в результате чего ранения получили трое бойцов. Один из них находится в тяжелом состоянии.



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Поддерживаемая Ираном "Катаиб Хизбалла" сразу взяла на себя ответственность за атаку. В ответ президент США Джо Байден приказал подготовить варианты ответа.



"Варианты были озвучены президенту во время телефонного разговора с министром обороны Ллойдом Остином и членами президентской команды по национальной безопасности. Во время разговора президент приказал нанести удары по трем объектам, которыми пользуется "Катаиб Хизбалла" и связанные с ней группировки, сосредоточившись на деятельности беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Белом доме.