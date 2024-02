Сотрудники Procter&Gamble в Стамбуле взяты в заложники

Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter&Gamble в Стамбуле.



Об этом сообщает информационное агентство APA.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



На месте происшествия работает полиция. Какие требования выдвигает мужчина, пока что неизвестно. Сколько человек находится в заложниках, также выясняется.

An armed man took employees of a Procter & Gamble plant hostage in the suburbs of #Istanbul, and special forces were deployed to the site#turkiye #BreakingNews #Kocaeli pic.twitter.com/JVCD6Uxkuh