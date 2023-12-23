Сорвался с 24 этажа: в Челябинске Дед Мороз разбился насмерть
В российском Челябинске мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа и погиб на глазах у детей.
Соответствующее видео моментально разлетелось в соцсетях.
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По версии российских СМИ, разбился насмерть промышленный альпинист в костюме Деда Мороза, хотя некоторые также пишут, что сорвался пьяный человек, неизвестно зачем перелезший на внешнюю сторону балкона.
Как пишет SHOT, погибшим оказался 25-летний парень, который приехал поздравлять детей. Уточняется, что он должен был появится на площадке перед домом, когда дети звали Деда Мороза, но перепутал веревки и упал. Медики спасти его уже не могли.
Внимание: видео содержит шокирующие кадры (18+)