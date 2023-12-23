



Сообщили о пяти бомбах: в Праге эвакуировали аэропорт

Вечером, 23 декабря, службы безопасности эвакуировали людей из второго терминала международного аэропорта Праги.



По данным чешской полиции, такие меры были предприняты из-за поступивших сообщений о том, что там заложены пять бомб.



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"Англоязычный человек заявил о размещении "пяти бомб" в аэропорту имени Вацлава Гавела. Мы просим пассажиров быть терпеливыми и следовать указаниям полиции", – сообщили в полиции.



По итогам проверки, пресс-секретарь аэропорта Михал Прохазка сообщил, что бомб не было.



"Нам пришлось эвакуировать весь терминал 2, но теперь трафик восстанавливается. Есть очереди для контроля, потому что везде много людей", – отметил Прохазка.​​​​​​​