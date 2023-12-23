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Сообщили о пяти бомбах: в Праге эвакуировали аэропорт
23.12.2023 20:58 Алина Груднева

Сообщили о пяти бомбах: в Праге эвакуировали аэропорт

Вечером, 23 декабря, службы безопасности эвакуировали людей из второго терминала международного аэропорта Праги.

По данным чешской полиции, такие меры были предприняты из-за поступивших сообщений о том, что там заложены пять бомб.

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"Англоязычный человек заявил о размещении "пяти бомб" в аэропорту имени Вацлава Гавела. Мы просим пассажиров быть терпеливыми и следовать указаниям полиции", – сообщили в полиции.

По итогам проверки, пресс-секретарь аэропорта Михал Прохазка сообщил, что бомб не было. 

"Нам пришлось эвакуировать весь терминал 2, но теперь трафик восстанавливается. Есть очереди для контроля, потому что везде много людей", – отметил Прохазка.​​​​​​​

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