СМИ: Израиль нанес удар по складу с оружием "Хизбаллы" в Сирии
Появились подробности ударов по целям в Сирии, которые приписываются Израилю.
Сирийское агентство SANA заявило о работе ПВО в небе над городом Масьяф. Согласно сирийским сообщениям, двое мирных жителей получили ранения в результате ударов по центру исследований оружия.
Кроме этого, как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на"Аль-Арабия", авиаудары были нанесены по складу с оружием "Хизбаллы", расположенному недалеко от города Тартус.
#سوريا | اندلاع حريق في موقع حير عبّاس على طريق مصياف وادي العيون،— غرب آسيا (@westasia24) August 25, 2022
على إثر العدوان قبل قليل.https://t.co/r7fNiv1t0q pic.twitter.com/XFfn9O2mzf