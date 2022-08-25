



СМИ: Израиль нанес удар по складу с оружием "Хизбаллы" в Сирии

Появились подробности ударов по целям в Сирии, которые приписываются Израилю.



Сирийское агентство SANA заявило о работе ПВО в небе над городом Масьяф. Согласно сирийским сообщениям, двое мирных жителей получили ранения в результате ударов по центру исследований оружия.



Кроме этого, как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на"Аль-Арабия", авиаудары были нанесены по складу с оружием "Хизбаллы", расположенному недалеко от города Тартус.



