



СМИ: Из Беларуси в РФ тайно вывезли почти 100 ракет ПВО

В Россию из Беларуси были тайно переброшены почти 100 ракет ПВО, что вызывает опасения, что силы РФ планируют нанести крупномасштабный удар по Украине.



Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.



Аналитики утверждают, что перемещение ракет для С-300 и С400 может свидетельствовать о том, что Россия принимает меры предосторожности против потенциального украинского удара. С другой стороны перемещение вооружений может означать, что Россия сама готовит удар, в том числе, "грязной бомбой".



