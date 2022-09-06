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Сирия: Израиль снова атаковал аэропорт в Алеппо
06.09.2022 21:03 Ольга Белозерова

Сирия: Израиль снова атаковал аэропорт в Алеппо

В Сирии заявили, что израильские самолеты снова атакуют аэропорт в Алеппо.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA. Как утверждается, в районе слышны взрывы. 

Также, по данным SANA, атаке подвергся аэропорт Дейр-эз-Зор (Дайр-эз-Заур). 

Спустя некоторое время стало известно, что была повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта в Алеппо. SANA пишет, что аэропорт не работает. 

Отмечается, что авиаудары были нанесены менее чем через неделю после последней атаки, приписываемой Израилю. Тогда арабские СМИ сообщали о больших разрушениях в аэропорту Алеппо. Так, взлетно-посадочная полоса была полностью выведена из строя.

Также был уничтожен пассажирский терминал аэропорта.

Кроме этого был поврежден или уничтожен иранский транспортный самолет, приземлившийся в аэропорту за 10 минут до атаки. Самолет, возможно, был одной из целей удара.

Как утверждается, целью атак, которые произошли на прошлой неделе, было уничтожение средств создания высокоточных ракет и предупреждение сирийцам.

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