



Сирия: Израиль снова атаковал аэропорт в Алеппо

В Сирии заявили, что израильские самолеты снова атакуют аэропорт в Алеппо.



Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA. Как утверждается, в районе слышны взрывы.



Также, по данным SANA, атаке подвергся аэропорт Дейр-эз-Зор (Дайр-эз-Заур).



Спустя некоторое время стало известно, что была повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта в Алеппо. SANA пишет, что аэропорт не работает.



Отмечается, что авиаудары были нанесены менее чем через неделю после последней атаки, приписываемой Израилю. Тогда арабские СМИ сообщали о больших разрушениях в аэропорту Алеппо. Так, взлетно-посадочная полоса была полностью выведена из строя.



Также был уничтожен пассажирский терминал аэропорта.



Кроме этого был поврежден или уничтожен иранский транспортный самолет, приземлившийся в аэропорту за 10 минут до атаки. Самолет, возможно, был одной из целей удара.



Как утверждается, целью атак, которые произошли на прошлой неделе, было уничтожение средств создания высокоточных ракет и предупреждение сирийцам.