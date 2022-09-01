



В результате атаки в Алеппо поврежден иранский самолет, убиты семь человек



Арабские СМИ сообщают о больших разрушениях в аэропорту Алеппо в результате израильской атаки вечером 31 августа.



Взлетно-посадочная полоса полностью выведена из строя.



Уничтожен пассажирский терминал аэропорта.



Убиты семь человек - трое из числа персонала аэропорта и четыре охранника.



Поврежден или уничтожен иранский транспортный самолет, приземлившийся в аэропорту за 10 минут до атаки. Самолет, возможно, был одной из целей удара.



Ранее мировая пресса сообщала о целях последних атак в Сирии, которые приписывают Израилю. Первый удар был нанесен по военному аэропорту Алеппо, после чего начался пожар. Также были нанесены удары по целям в Дамаске. Целью ударов было уничтожение систем высокоточного ракетного огня.



Как утверждается, целью обеих атак было уничтожение средств создания высокоточных ракет и предупреждение сирийцам.