Новости » Происшествия
В результате атаки в Алеппо поврежден иранский самолет, убиты семь человек
01.09.2022 12:43 Аркадий Бочаровский

В результате атаки в Алеппо поврежден иранский самолет, убиты семь человек


Арабские СМИ сообщают о больших разрушениях в аэропорту Алеппо в результате израильской атаки вечером 31 августа.

Взлетно-посадочная полоса полностью выведена из строя.

Уничтожен пассажирский терминал аэропорта.

Убиты семь человек - трое из числа персонала аэропорта и четыре охранника.

Поврежден или уничтожен иранский транспортный самолет, приземлившийся в аэропорту за 10 минут до атаки. Самолет, возможно, был одной из целей удара.

Ранее мировая пресса сообщала о целях последних атак в Сирии, которые приписывают Израилю. Первый удар был нанесен по военному аэропорту Алеппо, после чего начался пожар. Также были нанесены удары по целям в Дамаске. Целью ударов было уничтожение систем высокоточного ракетного огня.

Как утверждается, целью обеих атак было уничтожение средств создания высокоточных ракет и предупреждение сирийцам.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы