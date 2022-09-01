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Цели новых израильских ударов в Сирии
01.09.2022 07:05 Аркадий Бочаровский

Цели новых израильских ударов в Сирии


Международные СМИ сообщают о целях последних израильских атак в Сирии.

Атаки были совершены через два часа после телефонного разговора премьер-министра Яира Лапида с президентом США Джо Байденом.

Первый удар был нанесен по военному аэропорту Алеппо. В результате удара начался сильный пожар.

После этого были нанесены удары по целям в Дамаске. Целью ударов было уничтожение систем высокоточного ракетного огня. Среди прочего, уничтожены радары и пусковые ракетные установки.

Целью обеих атак было уничтожение средств создания высокоточных ракет и предупреждение сирийцам - Израиль знает, что они делают.

По данным телеканала Al-Mayadeen непосредственно перед атакой в Алеппо приземлился иранский транспортный самолет, и должны были приземлиться еще несколько - но не смогли из-за пожара и выведения из строя наземных систем контроля.

Иранцы начали интенсивно использовать военный аэродром ан-Нираб в Алеппо после того, как в июне на долгое время из-за израильских атак был выведен из строя аэропорт Дамаска.

 

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