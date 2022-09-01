



Цели новых израильских ударов в Сирии



Международные СМИ сообщают о целях последних израильских атак в Сирии.



Атаки были совершены через два часа после телефонного разговора премьер-министра Яира Лапида с президентом США Джо Байденом.



Первый удар был нанесен по военному аэропорту Алеппо. В результате удара начался сильный пожар.



После этого были нанесены удары по целям в Дамаске. Целью ударов было уничтожение систем высокоточного ракетного огня. Среди прочего, уничтожены радары и пусковые ракетные установки.



Целью обеих атак было уничтожение средств создания высокоточных ракет и предупреждение сирийцам - Израиль знает, что они делают.



По данным телеканала Al-Mayadeen непосредственно перед атакой в Алеппо приземлился иранский транспортный самолет, и должны были приземлиться еще несколько - но не смогли из-за пожара и выведения из строя наземных систем контроля.



Иранцы начали интенсивно использовать военный аэродром ан-Нираб в Алеппо после того, как в июне на долгое время из-за израильских атак был выведен из строя аэропорт Дамаска.



