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Сильная стрельба произошла к югу от столицы Судана
15.04.2023 11:15 Ирина Демьянова

Сильная стрельба произошла к югу от столицы Судана

К югу от столицы Судана Хартума была слышна тяжелая стрельба после нескольких дней напряженности между армией и влиятельной военизированной группировкой, которая вызвала предупреждения о конфронтации. Об этом свидетели сообщили Reuters.

Источника стрельбы сразу установить не удалось.

Раскол между силами выявился в четверг, когда армия заявила, что недавние действия Сил оперативной поддержки (RSF), мощной военизированной группировки, происходили без координации и были незаконными.

В пятницу и в начале субботы главы армии и RSF заявили посредникам, что готовы предпринять шаги для деэскалации ситуации.

Конфронтация между ними может привести к затяжным конфликтам в огромной стране, которая уже столкнулась с экономическим кризисом и вспышками межплеменного насилия.

 

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