



Сильная стрельба произошла к югу от столицы Судана

К югу от столицы Судана Хартума была слышна тяжелая стрельба после нескольких дней напряженности между армией и влиятельной военизированной группировкой, которая вызвала предупреждения о конфронтации. Об этом свидетели сообщили Reuters.



Источника стрельбы сразу установить не удалось.



Раскол между силами выявился в четверг, когда армия заявила, что недавние действия Сил оперативной поддержки (RSF), мощной военизированной группировки, происходили без координации и были незаконными.



В пятницу и в начале субботы главы армии и RSF заявили посредникам, что готовы предпринять шаги для деэскалации ситуации.



Конфронтация между ними может привести к затяжным конфликтам в огромной стране, которая уже столкнулась с экономическим кризисом и вспышками межплеменного насилия.



