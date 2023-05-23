Шторм вызвал внезапные наводнения на юге Испании из-за засухи
Интенсивные дожди вызвали внезапные наводнения во вторник в нескольких районах на юго-востоке Испании.
Столь необходимый дождь пошел быстрее, чем могли выдержать реки Мурики, Альмерии и Аликанте . Реки вышли из берегов, а ливневые паводки перекрыли дороги, проникли в дома и серьезно повредили посевы.
Школы в Аликанте и Мурсии закрылись, так как более 40 муниципалитетов отменили занятия.
Наводнение во вторник усугубилось проливными дождями в понедельник в этом районе.
По данным испанского метеорологического агентства Aemet, в понедельник в Альмерии был самый дождливый день за всю историю наблюдений. За весь май месяц в Альмерии обычно выпадает всего 12 мм дождя, но только в понедельник метеостанция аэропорта зафиксировала 56 мм осадков.
Во вторник во время шторма у побережья Малаги были обнаружены два эффектных водяных смерча — типа торнадо.
Несмотря на то, что дождь приносит облегчение в засушливые районы, Aemet предупредило, что он не облегчит засуху.
До 21 мая эта весна была самой засушливой в истории Испании. Апрель также был самым засушливым и жарким с момента начала ведения наблюдений.
Министерство окружающей среды Испании заявило во вторник, что уровень воды в водохранилищах за последнюю неделю снизился по всей стране до 47,7% резервуаров, что на 21 процентный пункт ниже среднего показателя за 10 лет для этого времени года.