



Шторм вызвал внезапные наводнения на юге Испании из-за засухи

Интенсивные дожди вызвали внезапные наводнения во вторник в нескольких районах на юго-востоке Испании.



Столь необходимый дождь пошел быстрее, чем могли выдержать реки Мурики, Альмерии и Аликанте . Реки вышли из берегов, а ливневые паводки перекрыли дороги, проникли в дома и серьезно повредили посевы.



Школы в Аликанте и Мурсии закрылись, так как более 40 муниципалитетов отменили занятия.



Наводнение во вторник усугубилось проливными дождями в понедельник в этом районе.



По данным испанского метеорологического агентства Aemet, в понедельник в Альмерии был самый дождливый день за всю историю наблюдений. За весь май месяц в Альмерии обычно выпадает всего 12 мм дождя, но только в понедельник метеостанция аэропорта зафиксировала 56 мм осадков.

Flooding as the hailstorm passes in Los Palacios of Seville, Spain 🇪🇸



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/b0hLf0h4Na — Disaster News (@Top_Disaster) May 18, 2023

Significant flooding in Andalusia, Spain today following heavy rainfall.



I do wonder whether the UK will be seeing scenes like this during the summer from convective rainfall.



pic.twitter.com/kcMmzQ6Upj — Met4Cast (@Met4CastUK) May 22, 2023

⚠️❗️ Prolonged heavy rain & thunderstorms is causing flooding in #Cartagena, Spain.



Over a months worth of rainfall has fallen in some areas



pic.twitter.com/EwEwJICzMS — Met4Cast (@Met4CastUK) May 23, 2023

Во вторник во время шторма у побережья Малаги были обнаружены два эффектных водяных смерча — типа торнадо.Несмотря на то, что дождь приносит облегчение в засушливые районы, Aemet предупредило, что он не облегчит засуху.До 21 мая эта весна была самой засушливой в истории Испании. Апрель также был самым засушливым и жарким с момента начала ведения наблюдений.Министерство окружающей среды Испании заявило во вторник, что уровень воды в водохранилищах за последнюю неделю снизился по всей стране до 47,7% резервуаров, что на 21 процентный пункт ниже среднего показателя за 10 лет для этого времени года.