Новости » Происшествия
Шторм вызвал внезапные наводнения на юге Испании из-за засухи
23.05.2023 20:50 Евгения Маркова

Шторм вызвал внезапные наводнения на юге Испании из-за засухи

Интенсивные дожди вызвали внезапные наводнения во вторник в нескольких районах на юго-востоке Испании.

Столь необходимый дождь пошел быстрее, чем могли выдержать реки Мурики, Альмерии и Аликанте . Реки вышли из берегов, а ливневые паводки перекрыли дороги, проникли в дома и серьезно повредили посевы.

Школы в Аликанте и Мурсии закрылись, так как более 40 муниципалитетов отменили занятия.

Наводнение во вторник усугубилось проливными дождями в понедельник в этом районе.

По данным испанского метеорологического агентства Aemet, в понедельник в Альмерии был самый дождливый день за всю историю наблюдений. За весь май месяц в Альмерии обычно выпадает всего 12 мм дождя, но только в понедельник метеостанция аэропорта зафиксировала 56 мм осадков.


Во вторник во время шторма у побережья Малаги были обнаружены два эффектных водяных смерча — типа торнадо.

Несмотря на то, что дождь приносит облегчение в засушливые районы, Aemet предупредило, что он не облегчит засуху.
 
До 21 мая эта весна была самой засушливой в истории Испании. Апрель также был самым засушливым и жарким с момента начала ведения наблюдений.

Министерство окружающей среды Испании заявило во вторник, что уровень воды в водохранилищах за последнюю неделю снизился по всей стране до 47,7% резервуаров, что на 21 процентный пункт ниже среднего показателя за 10 лет для этого времени года.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы