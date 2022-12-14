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"Шахеды" повредили админздания в Киеве и дом в Вишневом
14.12.2022 08:16 Mignews.ua | фото: ТГ-канал Владимира Кличко

"Шахеды" повредили админздания в Киеве и дом в Вишневом

В Киеве и области силами ПВО сбито 10 "шахедов". По предварительной информации, обломок от дрона повредил два административных здания в Шевченковском районе украинской столицы. Информация о жертвах уточняется.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.


Там же подтвердили о сбитии еще одного дрона-камикадзе.

"Воздушная тревога продолжается! Силы ПВО столицы работают – сбит еще один "Шахед". По состоянию на 08:00 общее количество сбитых дронов – 11", – написали в КГВА.


Кроме того, в результате утренней атаки повреждения получил один из частных домов в городе Вишневое, что под Киевом. Подтверждающее фото опубликовал в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.


Напомним, 14 декабря РФ направила на Киев около 10 иранских дронов-камикадзе "Shahed 136", который в России обозначается как "Герань". 

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области в 05:55 и 05:57 соответственно и продолжается до сих пор.
 

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