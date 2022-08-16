



Сенатор РФ призвал к "убедительному ответу" на диверсии в Крыму

Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что ответные удары России на диверсии в Крыму "должны быть очень убедительными".



Заявление Клишаса прозвучало после взрывов возле Джанкоя, которые прогремели сегодня утром.



"Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жестко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идет о защите нашего суверенитета", - заявил Клишас, сообщает КП.

