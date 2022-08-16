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Сенатор РФ призвал к "убедительному ответу" на диверсии в Крыму
16.08.2022 19:20 Ольга Белозерова

Сенатор РФ призвал к "убедительному ответу" на диверсии в Крыму

Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что ответные удары России на диверсии в Крыму "должны быть очень убедительными".

Заявление Клишаса прозвучало после взрывов возле Джанкоя, которые прогремели сегодня утром. 

"Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жестко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идет о защите нашего суверенитета", - заявил Клишас, сообщает КП. 
 

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