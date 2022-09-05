



Рыбак дрейфовал по океану 11 дней в морозильной камере

Рыбак из Бразилии дрейфовал 11 дней в водах Атлантического океана в морозильнике и чудом остался жив.



Согласно информации Daily Mail, 44-летний Ромуальдо Родригес собирался несколько дней порыбачить в Илет-ла-Мери своей лодке, но она внезапно пошла ко дну. Он решил спрятаться в морозильной камере. Так он дрейфовал по волнам в течение 11 дней, пока его не спасли рыбаки.



Родригес был обезвожен, к тому же он получил солнечный удар. Оказалось, что его отнесло на 450 км от места, где он собирался рыбачить.



Даже после спасения у бразильца появились проблемы - в Парамарибо его задержала суринамская полиция, поскольку у него не было документов.



Лишь спустя 16 дней за решеткой, когда ситуация прояснилась, его отправили домой.