



Россиянку, призвавшую бомбить Дрезден, проверит полиция

Правоохранители Дрездена расследуют инцидент, в котором россиянка, проживающая в немецком городе, призвала российского президента Владимира Путина нанести по нему удар.



Видеозапись с призывом россиянка опубликовала в своем профиле в TikTok. Во время своей "пламенной речи" она стояла на фоне митинга, который проходил в поддержку Украины. Стоит отметить, что ролик женщина опубликовала после массового обстрела Украины 10 октября.



"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот здесь у нас в Дрездене тоже можно один разок ******* (ударить - ред.) хорошенько", — сказала женщина на видео.

