Россия: В Санкт-Петербурге трамвай с ИИ влетел в толпу людей: видео
В Санкт-Петербурге новейший трамвай “Довлатов”, “оснащенный искусственным интеллектом” и изготовленный на Уралвагонзаводе, врезался в толпу пешеходов.
Уже известно, что есть пострадавшие.
Власти города уже заказали 34 таких трамваев на 5,5 млрд рублей, это следует из данных госзакупок.
В Санкт-Петербурге новый трамвай «Довлатов» въехал в толпу пешеходов. Есть пострадавшие. Причина — отказ техники— Его Татрейшество (@HisTatrajesty) April 12, 2024
Производитель данного «трамваесодержащего продукта» — Уралвагонзавод (тот самый, что танки делает), а сами вагоны за счёт ретро-дизайна имеют более высокую стоимость pic.twitter.com/AevfEIMrKi