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Россия: В Санкт-Петербурге трамвай с ИИ влетел в толпу людей: видео
13.04.2024 07:58 MIGnews.com

Россия: В Санкт-Петербурге трамвай с ИИ влетел в толпу людей: видео

В Санкт-Петербурге новейший трамвай “Довлатов”, “оснащенный искусственным интеллектом” и изготовленный на Уралвагонзаводе, врезался в толпу пешеходов.

Уже известно, что есть пострадавшие.

Власти города уже заказали 34 таких трамваев на 5,5 млрд рублей, это следует из данных госзакупок.



 

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