



Россия: В Санкт-Петербурге трамвай с ИИ влетел в толпу людей: видео

В Санкт-Петербурге новейший трамвай “Довлатов”, “оснащенный искусственным интеллектом” и изготовленный на Уралвагонзаводе, врезался в толпу пешеходов.



Уже известно, что есть пострадавшие.



Власти города уже заказали 34 таких трамваев на 5,5 млрд рублей, это следует из данных госзакупок.

