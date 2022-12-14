



Россия атаковала Киев "шахедами": что известно (обновлено в 07:26)

Утро 14 декабря в Украине началось с тревоги: Россия устроила очередную массированную атаку на Киев. Несмотря на работу ПВО, в украинской столице уже подтверждены "прилеты" в одном из центральных районов. Все подробности - в онлайн-репортаже Mignews.ua



Первым официально информацию об атаке Киева шахедами подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.





Буквально сразу же после этого стало известно о взрыве в одном из центральных районов Киева - Шевченковском. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.







07:14 По предварительным данным, РФ направила на Киев около 10 иранских дронов "Шахед-136", который в России обозначается как "Герань". С начала воздушной тревоги было слышно несколько взрывов, первый из которых прогремел в 06:26. Известно, что среди иранских дронов, которые направлялись в сторону Киева, были сбиты в области, в Киеве также есть сбития. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в Шевченковском районе "прилет" не дрона, а уже его остатков после работы ПВО.



07:26 В пабликах сообщается об еще одном взрыве в Киеве - ждем официального подтверждения информации. Тем временем мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 10 дронов-"шахедов".







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