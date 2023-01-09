



Протесты харедим: швырнувшим мусорный бак в женщину предъявлены обвинения

В понедельник, 9 января, прокуратура подала обвинительные заключения в отношении двух подозреваемых-харедим, причастных к ранению женщины в ходе акции протеста.



Обвинение подано в Окружной суд Иерусалима.



Речь идет о беспорядках, вспыхнувших в израильской столице в прошлом месяце.



В декабре бунтовщики бросили мусорный бак, который угодил в 40-летнюю женщину, проходившую мимо.



Пострадавшую многодетную мать доставили в больницу в критическом состоянии. Политические деятели тогда осудили беспорядки, устроенные харедим.