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Протесты харедим: швырнувшим мусорный бак в женщину предъявлены обвинения
09.01.2023 16:40 Алина Груднева

Протесты харедим: швырнувшим мусорный бак в женщину предъявлены обвинения

В понедельник, 9 января, прокуратура подала обвинительные заключения в отношении двух подозреваемых-харедим, причастных к ранению женщины в ходе акции протеста.

Обвинение подано в Окружной суд Иерусалима.

Речь идет о беспорядках, вспыхнувших в израильской столице в прошлом месяце.

В декабре бунтовщики бросили мусорный бак, который угодил в 40-летнюю женщину, проходившую мимо.

Пострадавшую многодетную мать доставили в больницу в критическом состоянии. Политические деятели тогда осудили беспорядки, устроенные харедим.

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