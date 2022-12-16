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Протесты харедим: Лапид требует наказать виновных в ранении женщины
16.12.2022 16:14 Алина Груднева

Протесты харедим: Лапид требует наказать виновных в ранении женщины

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал беспорядки на протестах харедим в Иерусалиме, в результате которых была ранена женщина.

 
В 40-летнюю пострадавшую попали мусорным баком, который был брошен во время демонстрации в Меа Шеарим.
 
Ее госпитализировали и провели экстренную операцию. Женщина находится в критическом состоянии.
 
"Желаю скорейшего выздоровления женщине, получившей тяжелые ранения прошлой ночью на ультраортодоксальных демонстрациях в Иерусалиме. Призываю полицию быстро провести расследование и привлечь виновных к ответственности", - сказал Лапид.

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