



Протесты харедим: Лапид требует наказать виновных в ранении женщины

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал беспорядки на протестах харедим в Иерусалиме, в результате которых была ранена женщина.

В 40-летнюю пострадавшую попали мусорным баком, который был брошен во время демонстрации в Меа Шеарим.

Ее госпитализировали и провели экстренную операцию. Женщина находится в критическом состоянии.

"Желаю скорейшего выздоровления женщине, получившей тяжелые ранения прошлой ночью на ультраортодоксальных демонстрациях в Иерусалиме. Призываю полицию быстро провести расследование и привлечь виновных к ответственности", - сказал Лапид.