



Прогноз: дожди, наводнения и град



После того, как вчера, 23 октября, дождь прошел в основном в районе Иерусалимских гор, сегодня температура воздуха понизится и будет ниже средней по сезону. Утром ожидается дождь в прибрежной зоне, в районе Ха-Шфела и на севере. Во второй половине дня дождь достигнет гор в центре страны, существуют опасения наводнений в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря.



Прогнозируемая температура на сегодня: в Иерусалиме 21 градус, в Тель-Авиве 25 градусов, в Кацрине 27, в Нагарии 24, в Цфате 21, в Хайфе 23, в Тверии 30, в Тайбе 25, в Ариэле 21, в Реховоте 26, в Бейт-Шемеше 26, на Мертвом море 29, в Беэр-Шеве 26, в Мицпе-Рамоне 20 и в Эйлате до 28 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: Завтра, 25 октября, ожидается перерыв в дожде, погода будет относительно теплой - но во второй половине дня на востоке может снова пойти дождь, а ночью дождь возобновится. В среду, 26 октября, дождь достигнет своего пика, и он ожидается в большинстве районов страны - есть опасение наводнений, а в четверг ожидаются в основном локальные дожди.