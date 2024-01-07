



Природные катаклизмы в Европе

Европа страдает от экстремальных холодов, наводнений и перебоев в подаче электроэнергии



В начале недели в Финляндии и Швеции была зафиксирована температура -40C - самая низкая температура за всю зиму. Школы были закрыты, так как сильный холод привел к хаосу на дорогах.



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На севере Швеции около 4000 домов остались в четверг без света, когда температура упала до -38C, сообщило шведское общественное радио.



За день до этого температура опустилась до -43,6 °C - это самая низкая январская температура, зафиксированная в Швеции за последние 25 лет.



В муниципалитете Энонтекио в финской Лапландии, недалеко от границы с Норвегией и Швецией, в четверг была зафиксирована рекордная температура -42,5 градуса по Цельсию.



Пронизывающий холод, обрушившийся на Скандинавию, является частью шторма, который обрушился и на Западную Европу.



Проливные дожди вызвали наводнения во Франции, Германии и Нидерландах.



Во Франции зарегистрирован один случай смерти, связанный с непогодой, а несколько городов на севере страны столкнулись с наводнениями после нескольких дней дождей.



Мягкие, но влажные и ветреные условия преобладали на юге, где шторм посеял хаос в некоторых частях Западной Европы.



В Великобритании на западе страны погиб водитель, на машину которого упало дерево.



Шторм, который официальные метеорологические службы Великобритании, Ирландии и Нидерландов назвали "Хенк", привел к отключению электричества, транспортным проблемам, повреждению имущества и сбоям в работе по всей Великобритании.



Железнодорожная сеть страны пострадала от наводнений и перебоев в подаче электроэнергии, многие операторы сообщают о проблемах, возникающих во время утренних поездок на работу в среду.



Самый сильный шторм в Великобритании был зафиксирован на острове Уайт, недалеко от побережья на юге Англии, где скорость ветра достигала 151 километра в час.



В Нидерландах полиция города Эйндховен заявила, что сильный ветер мог сыграть свою роль в смерти 75-летнего мужчины, который упал с велосипеда в конце вторника, когда сильные ветры обрушились на большую часть страны.



Во Франции проливные дожди с воскресенья обрушились на северные регионы Па-де-Кале и Норд, заставив эвакуировать около 200 человек и отключив электричество в 10 000 домов, по данным местных властей.

