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Посольство США в Турции: возможны теракты
30.01.2023 10:00 Алина Груднева

Посольство США в Турции: возможны теракты

Посольство США в Турции предупредило американцев о возможных нападениях на церкви, синагоги и диппредставительства в Стамбуле.

Это было второе уведомление за четыре дня после инцидентов с сжиганием Корана в Европе.

"Возможны неизбежные ответные атаки террористов в районах, часто посещаемых жителями Запада, особенно в городских районах Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль", - сказано в заявлении.

По данным турецких СМИ, власти расследуют вопрос о возможных терактах в стране.

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