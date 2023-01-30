



Посольство США в Турции: возможны теракты

Посольство США в Турции предупредило американцев о возможных нападениях на церкви, синагоги и диппредставительства в Стамбуле.



Это было второе уведомление за четыре дня после инцидентов с сжиганием Корана в Европе.



"Возможны неизбежные ответные атаки террористов в районах, часто посещаемых жителями Запада, особенно в городских районах Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль", - сказано в заявлении.



По данным турецких СМИ, власти расследуют вопрос о возможных терактах в стране.