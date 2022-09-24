



Поножовщина в Кирьят-Ате: убит 45-летний мужчина

Вечером пятницы, 23 сентября, в Кирьят-Ате был убит 45-летний мужчина.



Известно, что тело было найдено в жилом доме на лестничной клетке третьего этажа. Спустя некоторое время полиция уже вышла на след подозреваемого, им оказался 24-летний житель деревни Кабул в Западной Галилее. На допросе он сознался в содеянном.



Выяснилось, что убийца и жертва были давними приятелями. Подозреваемый приехал навестить товарища в Кирьят-Ату, во время распития алкогольных напитков между мужчинами возник спор, который перерос в поножовщину.



Как выяснилось, в течение последнего года убитый находился под следствием по подозрению в мошенничестве.