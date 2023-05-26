



Польша вводит санкции против сотен представителей режима Лукашенко

Польша введет персональные санкции в отношении нескольких сотен представителей режима Лукашенко. Об этом 26 мая заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.



"В понедельник я объявлю решение о внесении в санкционный список несколько сотен представителей режима Лукашенко", — написал Каминский.



Глава МВД Польши подчеркнул, что решение связано с "оставлением в силе драконовского приговора Анджею Почобуту". Санкции коснутся тех, кто 2ответственен за политические репрессии, в том числе против поляков, проживающих в Беларуси".



Сегодня, 26 мая, Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения апелляцию журналиста активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута, приговоренного к восьми годам колонии.



После этого в Польше приняли решение остановить движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Беларуси и России фур с товарами.



В день, когда Анджею Почобуту вынесли приговор, 9 февраля этого года, Польша закрыла погранпереход "Бобровники" на польско-белорусской границе.