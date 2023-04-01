



Полиция об инциденте в Иерусалиме: террорист совершил два выстрела

Полиция опровергла обвинения семьи бедуина Мухаммада Эласиби, застреленного в Старом Городе, о том, что его "хладнокровно убили".



По словам правоохранителей, "террорист внезапно напал на одного из офицеров", который попросил подозреваемого выйти на улицу.



"Террорист сумел отобрать пистолет и выстрелить двумя пулями из пистолета полицейского, в то время как полицейский боролся с ним. Выстрел, который, к счастью, не попал ни в полицейского, ни в прохожего. В результате быстрой реакции полицейских, почувствовавших опасность для своей жизни, в террориста был произведен выстрел. Он был обезврежен на месте", - сказано в заявлении.



По данным полиции, расследование было поручено центральному отделу полиции Иерусалима.



Напомним, накануне вечером мужчину задержали для допроса. Он резко набросился на одного из полицейских и попытался отобрать у него оружие.



Очевидцы и семья бедуина утверждают, что он не представлял никакой опасности и был безоружен. Уточнялось, что мужчина заступился за женщину, в результате чего его застрелили.