



Семья бедуина, застреленного полицией в Иерусалиме: "это хладнокровное убийство"

Семья Мухаммада Эласиби, жителя Хоры, застреленного в Старом городе Иерусалима после того, как, по данным полиции, он выхватил оружие у полицейского, обвинила полицию в "хладнокровном убийстве".



"Полиция лжет, он не представлял никакой опасности. Это успешный человек, который изучал медицину и никогда не думал причинять кому-либо вред. В него было выпущено более 20 пуль, а он был безоружен. Все полицейские, которые были там, не смогли поймать его, не расстреляв. Мы требуем записи с камер наблюдения и надеемся, что полиция их опубликует и не скажет, что произошла ошибка", - заявила семья Эласиби.