



Бедуин застрелен при попытке отобрать оружие у полицейского в Иерусалиме

Полиция сообщила, что человек, пытавшийся вчера отнять оружие у полицейского в Старом городе Иерусалима, — 26-летний Мохаммед Эласиби из бедуинского поселения Хора в Негеве. Молодой человек успел произвести несколько выстрелов, но в итоге был "нейтрализован его на месте", — сообщили в полиции.



Инцидент произошел после задержания мужчины для допроса. Затем во время допроса он резко набросился на одного из полицейских и попытался отобрать у него оружие.



Однако очевидцы рассказали новостному сайту Ynet, что Эласиби, недавно закончивший медицинское образование в Румынии, не представляет опасности.



"Полицейские неадекватно обращались с женщиной, а он вмешался и попытался ей помочь — потом его застрелили. Стрельба была совершенно ненужной", — сказал неназванный свидетель, отметив, что Эласиби был безоружен.