



Полиция Канады расследует предполагаемый поджог еврейского летнего лагеря

Полиция расследует два подозрительных пожара, которые вспыхнули ночью в еврейском детском летнем лагере в деревне Куйоне, Квебек, сообщает CBC.



По словам полицейских, инцидент предположительно может быть поджогом, в результате которого за одну ночь сгорели два здания.



Пожарные были вызваны в Кэмп Бнай Брит недалеко от Оттавы около 4:30 утра в воскресенье.



Пока пожарные боролись с огнём, второй пожар вспыхнул в соседнем здании. По данным полиции, второй очаг возгорания был быстро взят под контроль, зданию был нанесен лишь незначительный ущерб, а первое здание было уничтожено полностью.



Ущерб от пожара оценивается почти в 450 000 долларов США.



Полиция заявила, что в настоящее время нет доказательств того, что это было преступлением по антисемитским или расовым мотивам, но добавила, что еще слишком рано исключать такую ​​возможность.



Хотя кемпинг обслуживается ежедневно, в нем не проводятся зимние программы, и в момент возникновения пожара там не было персонала и отдыхающих, сказал Адам Таннер, председатель совета директоров лагеря.