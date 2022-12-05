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Подозрение: мужчина напал на управляющую магазином в Тель-Авиве
05.12.2022 11:11 Ольга Белозерова

Подозрение: мужчина напал на управляющую магазином в Тель-Авиве

Полиция арестовала 35-летнего жителя Хайфы по подозрению в том, что он напал на управляющую магазином в Хайфе.

Об этом сообщает Ynet.

По данным расследования, менеджер заподозрила мужчину в попытке украсть косметику из магазина. Подозреваемый применил против нее слезоточивый газ и скрылся.

В результате инцидента кроме управляющей пострадали еще двое рабочих.

Полиция намерена ходатайствовать о продлении срока содержания подозреваемого под стражей. 

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