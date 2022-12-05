



Подозрение: мужчина напал на управляющую магазином в Тель-Авиве

Полиция арестовала 35-летнего жителя Хайфы по подозрению в том, что он напал на управляющую магазином в Хайфе.



Об этом сообщает Ynet.



По данным расследования, менеджер заподозрила мужчину в попытке украсть косметику из магазина. Подозреваемый применил против нее слезоточивый газ и скрылся.



В результате инцидента кроме управляющей пострадали еще двое рабочих.



Полиция намерена ходатайствовать о продлении срока содержания подозреваемого под стражей.