



Первое сообщение: хути выпустили ракету из Йемена

Йеменские хути выпустили из города Таиз ракеты в сторону Баб-эль-Мандебского пролива.



Об этом сообщила компания Embray, занимающая безопасностью судоходства.



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Соответствующей информацией она поделилась, опираясь на полученные разведданные. Другие подробности к настоящему моменту неизвестны.



Что примечательно, ранее состоялось заседание Совбеза ООН, инициированное США, относительно атак на корабли в Красном море, которые продолжают осуществлять хути.



В совместном заявлении страны-члены призвали поддерживаемую Ираном группировку прекратить провокации, которые угрожают глобальной безопасности и свободе судоходства.