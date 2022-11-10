



Падение БПЛА ЦАХАЛа: предварительные результаты расследования

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар получил предварительные результаты расследования крушения беспилотника ЦАХАЛа "Шоваль".

БПЛА рухнул прошлой ночью на юге Израиля.

По словам представителя ЦАХАЛа, Бар распорядился сформировать группу экспертов для изучения инцидента.

Результаты расследования будут представлены на следующей неделе. Нет опасений того, что произошла утечка информации.

По предварительным данным, БПЛА упал из-за технической неисправности.