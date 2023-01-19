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Пациентка избила врача в Рамле
19.01.2023 12:40 Евгения Маркова

Пациентка избила врача в Рамле

Очередной инцидент с применением насилия в отношении медиков произошел всего через три дня после нападения на врача в больнице Сорока в Беэр-Шеве. На этот раз пациентка напала на врача городской женской консультации в Рамле, ударив его кулаком в лицо. 

Врач госпитализирован с рассечением на лице. Клиника была закрыта.

Министр здравоохранения Арье Дери заявил после этого инцидента: "Как министр здравоохранения я заявляю, что мы не позволим, чтобы случаи насилия в отношении медицинского персонала проходили безнаказанно".

Министр призвал правоохранительные органы привлечь всех нападавших к ответственности и "строго наказать их, чтобы подобные случаи не повторялись".
 

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