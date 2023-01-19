



Пациентка избила врача в Рамле

Очередной инцидент с применением насилия в отношении медиков произошел всего через три дня после нападения на врача в больнице Сорока в Беэр-Шеве. На этот раз пациентка напала на врача городской женской консультации в Рамле, ударив его кулаком в лицо.



Врач госпитализирован с рассечением на лице. Клиника была закрыта.



Министр здравоохранения Арье Дери заявил после этого инцидента: "Как министр здравоохранения я заявляю, что мы не позволим, чтобы случаи насилия в отношении медицинского персонала проходили безнаказанно".



Министр призвал правоохранительные органы привлечь всех нападавших к ответственности и "строго наказать их, чтобы подобные случаи не повторялись".

