



Отражены атаки БПЛА на нефтяное месторождение в Сирии

Силы ПВО международной коалиции, возглавляемой США, 10 февраля отразили шесть атак беспилотников на нефтяное месторождение Коноко в Сирии.



По данным информационного агентства Reuters, об этом сообщил военный источник.



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Объекты международной коалиции с 7 октября все чаще подвергаются атакам проиранских сил в Сирии и Ираке.



Командующий Сирийскими демократическими силами (SDF) генерал Мазлум Абди ранее призвал США направить дополнительные системы ПВО в Сирию для защиты своих баз.