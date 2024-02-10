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Отражены атаки БПЛА на нефтяное месторождение в Сирии
10.02.2024 21:20 Алина Груднева

Отражены атаки БПЛА на нефтяное месторождение в Сирии

Силы ПВО международной коалиции, возглавляемой США, 10 февраля отразили шесть атак беспилотников на нефтяное месторождение Коноко в Сирии.

По данным информационного агентства Reuters, об этом сообщил военный источник.

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Объекты международной коалиции с 7 октября все чаще подвергаются атакам проиранских сил в Сирии и Ираке. 

Командующий Сирийскими демократическими силами (SDF) генерал Мазлум Абди ранее призвал  США направить дополнительные системы ПВО в Сирию для защиты своих баз.

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