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Отпущены подозреваемые в закладке бомбы в ресторане на юге Израиля
19.08.2022 21:18 Алина Груднева

Отпущены подозреваемые в закладке бомбы в ресторане на юге Израиля

Задержанные по подозрению в закладке бомбы в ресторане на юге Израиля отпущены на свободу.

 
Об этом сообщает 12 канал.
 
В частности, трое подозреваемый были отпущены сегодня, 19 августа. В настоящее время, расследование зашло в тупик.
 
Напомним, что взрывчатку нашли в ресторане еще в июле. Был проведен ряд арестов.
 
По версии следствия, целью закладки взрывчатки было нанесение вреда главе преступной организации, который должен был обедать в этом заведении.

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