



Отпущены подозреваемые в закладке бомбы в ресторане на юге Израиля

Задержанные по подозрению в закладке бомбы в ресторане на юге Израиля отпущены на свободу.

Об этом сообщает 12 канал.

В частности, трое подозреваемый были отпущены сегодня, 19 августа. В настоящее время, расследование зашло в тупик.

Напомним, что взрывчатку нашли в ресторане еще в июле. Был проведен ряд арестов.

По версии следствия, целью закладки взрывчатки было нанесение вреда главе преступной организации, который должен был обедать в этом заведении.