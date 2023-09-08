



Новая вспышка сибирской язвы в Воронежской области: семь человек в больнице

В Воронежской области семь человек доставили в больницу из очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.



У пяти человек, госпитализированных в инфекционный центр, диагноз подтвердился. У двух человек диагноз находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести. Среди госпитализированных – резчик зараженного животного и люди, которые приобрели у него мясо.



В пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону сказали, что в Богучарском районе проводятся противоэпидемические мероприятия.

“Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного”, – говорится в сообщении.



В Воронежской области в августе выявили два очага сибирской язвы – на хуторе Красные Холмы и в холодильниках мясного ряда местного рынка. С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменили. В очаге на хуторе Красные Холмы, на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского карантин введен до 16 ноября.



7 сентября стало известно о новом очаге сибирской язвы на территории молочно-товарной фермы в селе Лебединка Богучарского района. Очагом заболевания признаны здание молочной фермы, а также территория, расположенная в 650 метрах от нее.