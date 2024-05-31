



Ночная атака РФ: в Харькове – погибшие, в Киеве – разрушения. Фото

Ночью 31 мая войска РФ атаковали Украину. После полуночи взрывы прогремели в первой столице – Харькове: ракеты С-300 летели в жилые дома и швейный цех, в результате чего есть погибшие и раненые. Ближе к утру россияне ударили "Искандером" по Киеву. Есть разрушения, предварительно без пострадавших.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



В Воздушных силах ВСУ уточнили, что в ночь на 31 мая 2024 года российские войска атаковали Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области (РФ), Киев – крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области (РФ), а также осуществил пуски четырех ударных БпЛА типа "Shahed" из района Ейска (РФ).



В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожено четыре "шахеда" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету "Искандер-К" в Киевской области.







ХАРЬКОВ



По данным прокуратуры на утро 31 мая, в Харькове зафиксировано пять попаданий. Россияне целили исключительно в гражданскую инфраструктуру в Новобаварском районе города. В результате обстрела разрушен 5-этажный дом и повреждены еще 20 жилых построек. Разрушено также частное предприятие. В Харькове известно уже о пяти погибших и 23 раненых, среди них – дети.



В результате попадания ракеты в жилой дом погибли мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Позже спасатели извлекли тело еще одного погибшего, а уже около 10 утра - еще одного. Полностью уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов. Таким образом погибли 5 человек, пострадали 23 человека, среди них есть дети – 12-летние мальчик и девочка.



По уточненным данным харьковского городского головы Игоря Терехова, среди пострадавших – медицинский работник и полицейская, которые прибыли на место взрыва.



Еще один боеприпас попал в землю на территорию гражданского производственного предприятия. В результате обстрела погиб охранник 1959 года рождения. Повреждены производственные помещения.



Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко, россияне применили тактику двойных ударов, чтобы нанести больше всего вреда.



КИЕВ



Взрыв в Киеве после объявления воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Власти сообщили о работе ПВО. Перед тем Воздушные Силы ВСУ сообщили о нескольких скоростных целях на столицу.



Позже в Киевской городской военной администрации сообщили о том, что предварительно войска РФ применили против Киева крылатые ракеты. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.



В результате падения обломков в Голосеевском районе столицы возник пожар в нежилом помещении, повреждены гражданские объекты. В частности, частное домовладение СТО; автомойка; шесть легковых авто; складское помещение. Пожар ликвидировали на площади примерно 120 м2.



Кроме того, в Киевской области "шахед" был ликвидирован за пределами одного из населенных пунктов области. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.



По состоянию на сейчас информация о пострадавших и погибших отсутствует.



ФОТО, ВИДЕО последствий ночной атаки РФ по Харькову и Киеву:



ХАРЬКОВ





* * *





* * *





* * *





* * *





* * *





* * *



* * *





* * *





* * *



* * *





* * *





КИЕВ



* * *





* * *





* * *





