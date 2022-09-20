



Неудачный трюк: мужчина в тяжелом состоянии после удара током

23-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после того, как в понедельник вечером его ударило током от электрического кабеля на вокзале Моше Даян в Ришон ле-Ционе. Об этом сообщает "Аруц Шева".



По словам очевидца, пострадавший заявил, что собирается "заняться паркуром и залезть на поезд".



В этот момент мужчина зацепился за электрический кабель и потерял сознание.



Медики Magen David Adom, прибывшие на место происшествия, оказали мужчине помощь и сделали искусственное дыхание. После попыток реанимации у пострадавшего возобновился пульс. Он был эвакуирован машиной скорой помощи в больницу "Вольфсон" в тяжелом состоянии.