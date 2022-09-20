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Неудачный трюк: мужчина в тяжелом состоянии после удара током
20.09.2022 08:41 Ольга Белозерова

Неудачный трюк: мужчина в тяжелом состоянии после удара током

23-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после того, как в понедельник вечером его ударило током от электрического кабеля на вокзале Моше Даян в Ришон ле-Ционе. Об этом сообщает "Аруц Шева".

По словам очевидца, пострадавший заявил, что собирается "заняться паркуром и залезть на поезд". 

 В этот момент мужчина зацепился за электрический кабель и потерял сознание.

Медики Magen David Adom, прибывшие на место происшествия, оказали мужчине помощь и сделали искусственное дыхание. После попыток реанимации у пострадавшего возобновился пульс. Он был эвакуирован машиной скорой помощи в больницу "Вольфсон" в тяжелом состоянии.

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